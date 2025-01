2025-01-20 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية. وذكر بيان للإطار التنسيقي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب الشيخ همام حمودي اليوم الاثنين وبحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي”. وأضاف، أن …

The post الإطار التنسيقي يؤكد على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً الموازنة والأحوال الشخصية first appeared on Observer Iraq.