الجريمة المنظمة تطيح بمنتحل صفة طبيب في الانبار

2025-01-20 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الاثنين، القاء القبض على منتحل صفة طبيب في الانبار. وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “استمرارًا في عملها لمتابعة المخالفين وتسخير الإمكانيات لغرض إلقاء القبض على كل من يحاول المساس بحياة المواطنين. فقد تمكنت مديرية الجريمة المنظمة / الانبار ، من إلقاء القبض على …

