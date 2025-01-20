التنسيقي يؤكد أهمية حسم القوانين الهامة بينها الموازنة والأحوال الشخصية

2025-01-20 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على أهمية حسم القوانين الهامة بينها قانوني الموازنة والأحوال الشخصية. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار، في بيان تلقته (المدى)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب همام حمودي اليوم، وبحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي". وهنأ الاطار التنسيقي، "الشعب الفلسطيني الصابر بمناسبة وقف […]

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