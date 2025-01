تخوف عراقي من "انفلات السيطرة" بمخيم الهول: يضم أجيال خطرة

2025-01-20 23:20:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى وصف المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الاعسم، مخيم الهول بـ"البؤرة الفاسدة، المحملة بالأفكار الطائفية والوهابية والسلفية الخطيرة". وقال الاعسم في حديث لـ(المدى)، إن"المخيم يضم جيلين، الجيل الأول اعماره كانت بعمر 8-10 سنوات، والان تجاوزت أعمارهم العشرين عاماً"، مبينا، أن "الجيل الثاني ممن كانوا أطفال رضع او في بطون امهاتهم والان أعمارهم بحدود 12 […]

