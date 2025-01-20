2025-01-20 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، (20 كانون الثاني 2025)، على أهمية حسم القوانين "الهامة".

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".

وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".

ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".

وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".

وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".



