2025-01-20 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه البنك المركزي العراقي، اتحاد الغرف التجارية بتزويده بأسماء المصارف المخالفة للقانون في امتناعها عن استلام الأوراق النقدية الصغيرة وفئة 5000 دينار.

