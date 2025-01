عاجل| مصدر لعراق أوبزيرفر: السلطات الامنية في بابل تقبض على الشخص الذي هدد المهندسة

2025-01-20 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الحلة/ عراق أوبزيرفر قالت مصادر لمراسل عراق أوبزيرفر في محافظة بابل ان الجهات الامنية وصلت إلى الشخص الذي هدد المهندسة جنى الربيعي وتم إلقاء القبض عليه واودع التوقيف للتحقيق معه وعرضه على قاضي التحقيق وفقاً للأصول. واوضحت هذه المصادر أن المتهم (خ.ج) ويلقب ايضاً بـ (خ.النجار ) يعمل مقاولاً متنفذاً في محافظة بابل ويسيطر على …

