إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ سفوان بالبصرة

2025-01-21 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت مديرية منفذ سفوان الحدودي، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، إحباط محاولة هدر بالمال العام.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد معدتين للتهريب".

وبينت أنه "من خلال كشف البضاعة والتدقيق المعاملات الكمركية المنجزة وجود مادة (كارتون مطبوع وموسوم صنع في العراق معد للتعبئة) لم يتم التصريح عنه وذلك للتهرب من دفع رسم حمايه المنتج والبالغة (20,790,000) دينار عراقي والذي يعتبر هدراً بالمال العام".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات والمواد والمعاملات الكمركية إلى مركز شرطة كمرك سفوان لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".