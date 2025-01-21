"صراع على 500 مليار دينار".. تحذيرات بشأن مشروع "عملاق" جنوبي العراق

2025-01-21 00:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر عضو في البرلمان العراقي، من إحالة مشروع إعمار قضاء سوقالشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، إلى إحدى الشركات المتلكئة، فيما تؤكد ادارة القضاء أن"لا علاقة لها بتحديد الشركة المنفذة للمشروع"، وسط أنباء عن وجود صراع سياسيعلى منصب قائمقام القضاء بسبب كمية المشاريع الكبيرة التي تنتظره خلال السنوات المقبلة.

ويوضح قائمقام قضاء سوق الشيوخ، نبيل الموسوي، تفاصيل هذا المشروع"العملاق" على حد وصفه، بالقول إن "مشروع إحياء منطقة سوق الشيوخ بجميعبناها التحتية هو مشروع وزاري من قبل وزارة الاعمار والإسكان"، لافتا إلى ان"كلفة المشروع تتجاوز الـ500 مليار دينار عراقي وعلى مدة اربع سنوات".

ويضيف الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "ادارة القضاء لا علاقة لها بتحديدالشركة المنفذة للمشروع"، مبيناً انه "لا يزال في طور الإحالة ولم يكمل إجراءاتالمباشرة، كما ان الشركة التي من المؤمل أن يحال عليها المشروع تعهدت بإنجاز 40% منالمشروع ثم يتم اطلاق الاموال لها".

وتابع، "كما أن إدارته قامت بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات في القضاءخلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من ازالة 500 حالة تجاوز على المال العام، فيما فرضتغرامة مالية قدرها مليون دينار على متجاوزي الشارع العام، كما تم الحكم على البعض الآخربالغرامة المالية والتعهد بعدم إعادة التجاوز".

صراع خفي

يكشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، عن وجود صراع سياسي على منصب قائمقامقضاء سوق الشيوخ، بسبب كمية المشاريع الكبيرة التي تنتظر القضاء خلال السنوات المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "هناك صراعاً خفيا في الاروقة السياسيةبين كتل الدعوة والتيار الصدري وصادقون (عصائب أهل الحق) وسومريون، حيث تسعى كل كتلةللسيطرة على منصب قائمقام قضاء سوق الشيوخ ضمن الحصص السياسية بالتزامن مع انطلاق هذاالمشروع العملاق في القضاء خلال الفترة المقبلة والذي تبلغ كلفته أكثر من 500 ملياردولار".

وكان عضو مجلس النواب العراقي، عارف الحمامي، حذر في وقت سابق من اليوم،الحكومة المركزية من إحالة مشروع إعمار قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، إلى إحدىالشركات المتلكئة بإنجاز أحد المشاريع المهمة في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر الحمامي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، "سوف نضع هذا امام انظار رئيس الوزراء ووزير الاعمار والإسكان وهيئة النزاهة حول دعوة شركة غير مؤهله لتنفيذمشروع قضاء (سوق الشيوخ) رغم تقديم عروض من شركات كبرى عالمية متخصصة".

وبين، ان "الشركة المدعوة لتنفيذ أحياء قضاء سوق الشيوخ حصل لديهاتلكؤ كبير في إنجاز مشروع مجاري الشطرة ولمدة 10 سنوات".