2025-01-21 00:27:04 - المصدر: ايشان

حصلت منصة “إيشان”، على وثائق تثبت قيام شركة كي كارد العالمية، بإيقاف عمل شركة الساقي العراقية للدفع الإلكتروني. وأرسلت الشركة العالمية، رسائل تضمنت تعليق عمل، شركة الساقي حتى إشعار آخر، مع مطالبتها بتسوية جميع الالتزامات. ووفق بيان شركة كي كارد العالمية، فإن “الخزانة الأميركية أخطرت ماستر كارد عبر البنك الفيدرالي في نيويورك، بعدم دعم عدد […]

ظهرت المقالة بالوثائق.. شركة كي كارد العالمية توقف عمل شركة الساقي للدفع الإلكتروني أولاً على ايشان.



