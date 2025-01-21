2025-01-21 00:27:04 - المصدر: ايشان

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي. وهنأ الإطار بحسب بيانه، “الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف اطلاق النار، مطالباً المجتمع الدولي بأن يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات […]

ظهرت المقالة رغم الجدل بشأنهما.. الإطار التنسيقي يدعو إلى إقرار تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية أولاً على ايشان.



