2025-01-21 00:27:04 - المصدر: ايشان

قال ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن الأيام المقبلة قد تشهد حل الفصائل التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، فيما أشار إلى أن هناك قلقاً من وصول ترامب إلى الإدارة الأميركية. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريح نقلته شبكة “روداوو”، إن “رئيس الوزراء وكل القوى السياسية سبق وأن أعلنوا […]

ظهرت المقالة ائتلاف العبادي: الأيام المقبلة قد تشهد حل فصائل المقاومة.. هناك قلق بسبب ترامب أولاً على ايشان.



