رئيس الجمهورية: مشاركتنا في دافوس تأكيد على دور العراق المتنامي بالساحة العالمية

2025-01-21 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن مشاركة العراق في محادثات دافوس تأكيد على دوره المتنامي في الساحة العالمية.وقال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "فخور برؤية العراق وإقليم كردستان ممثلين تمثيلا جيدا في دافوس، وهو تجمع سنوي مهم للقادة والمفكرين العالميين، تؤكد مشاركتنا في هذه المحادثات على دور العراق المتنامي على الساحة العالمية والتزامنا بمواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والابتكار والتعاون".