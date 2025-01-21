الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | سيارات بسعر مغري احذر الفخ ⚠️ #shorts
فيديو | سيارات بسعر مغري احذر الفخ ⚠️ #shorts
نسخ الرابط
2025-01-21 01:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | رائد المالكي: غياب الثقة بين القوى السياسية يحتم جمع القوانين الجدلية في سلة واحدة...
فيديو | الكاتب والمحلل السياسي سعيد البدري: "قانون الحشد vs قانون العفو العام"! ع #هيفاء_ا...
فيديو | قرارات ترامب الحدودية.. هل تنذر بصراع محتدم مع المكسيك؟
فيديو | رئيس الأركان الإسرائيلي: وجهت بوضع خطط لمواصلة القتال في غزة ولبنان
فيديو | بعرض عسكري والنشيد الوطني.. دونالد ترمب ينهي مراسم تنصيبه الرئيس الـ47 لأمريكا
فيديو | النائب هادي السلامي: حقول نفطية يسيطر عليها الإقليم بقوة السلاح ويتم تهريب النفط م...
فيديو | رائد المالكي: العقود النفطية لاستخراج نفط الإقليم عقود مشاركة وليس إنتاجا
فيديو | ليث الدليمي: بعض قادة الكتل السياسية السُنية يريدون ركوب موجة تمرير قانون العفو ال...