الحكومة تصر على "تحييد الفصائل" والأخيرة ترفض تسليم السلاح إلا بطلب مباشر من "السيستاني"

2025-01-21 01:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن في الساعات الأخيرة التي سبقت جلوس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، في المكتب البيضاوي، شنت الفصائل "هجومًا كلاميًا" على مسؤولين حكوميين وقيادات في الإطار التنسيقي الشيعي.وقد قدمت بغداد، بالتزامن مع وصول "الرعب" – كما يسميه محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، في وصف ترامب – حلاً تمهيديًا لأزمة الجماعات المسلحة في العراق، فيما تراجعت […]

