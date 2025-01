ذي قار.. ملاحقات أمنية ودعاوى كيدية تضطر ناشطين للنزوح إلى ملاذات آمنة

2025-01-21 01:35:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار / حسين العاملكشفت أوساط سياسية وإعلامية في ذي قار عن ملاحقات امنية ودعاوى كيدية أرغمت العشرات من ناشطي التظاهرات الى التخفي والبحث عن ملاذات آمنة خشية من تعرضهم لمصير مماثل لما لاقاه البعض من اقرانهم في مراكز الاحتجاز، اذ ظهر المتظاهر مرتضى البدري مؤخرا وهو يطالب السوداني بالتحقيق في قضية كسر ظهره من […]

