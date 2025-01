منظمة دولية: برامج لمساعدة نازحين ولاجئين في العراق خلال عام 2025

2025-01-21 01:35:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكرت منظمة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP في تقرير لها أنه مع وجود ما يقارب من 1.09 مليون نازح عراقي، وما يزيد على 38 ألف لاجئ سوري موزعين على تسعة مخيمات في كردستان، فان خطتها المرسومة لتغطية نفقات برامج المساعدات الإنسانية في العراق خلال النصف الأول من هذا العام […]

