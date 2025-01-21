فياريال يكتسح مايوركا برباعية نظيفة

2025-01-21 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعلقن فياريال ضيفه ريال مايوركا درسا قاسيا وفاز عليه 4 /0 مساء الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وحسم فياريال الفوز في الشوط الأول وفي غضون ثمان دقائق فقط ليحصد ثلاث نقاط غالية.وافتتح لوجان كوستا التسجيل في الدقيقة 20 وبعدها بأربع دقائق سجل أليخاندرو باينا رودريجيز الهدف الثاني، وتبعه دانيال باريخو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 26، ثم أحرز يريمي بينو الهدف الرابع في الدقيقة 28.الفوز رفع رصيد فياريال إلى 33 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن مايوركا صاحب المركز السادس.وسجل فياريال انتصاره التاسع هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وخمس هزائم، فيما مني مايوركا بالخسارة الثامنة مقابل تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات.