مشاهد تحبس الأنفاس لمطاردة تجار مخدرات في كركوك (فيديو)

2025-01-21 01:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، القبضعلى "شبكة خطيرة" بتجارة المخدرات بعد "مطاردة بوليسية" جنوبيالمحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تلقت معلومات عنوجود عصابة تتاجر بالمخدرات، وبعد مطاردة بوليسية انطلقت من منطقة حي المعلمين لسيارتي(تكسي) يشتبه بأنهم من مروجي المخدرات، تم القبض عليهم في منطقة حي واحد حزيران جنوبيالمحافظة".

وأضاف أن "القوة الأمنية أوقعت بهم بعد المطاردة وصادرت كمية غيرمعلومة من المخدرات التي كانت بحوزتهم، وبعدها تم نقل المعتقلين لمقر احتجاز وفتحتتحقيقاً بالحادثة".