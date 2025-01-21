مقرب من ترامب بعد التنصيب: مليشيات إيران تسيطر على العراق والرئيس سيصلح الوضع

2025-01-21 01:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر النائب الجمهوري الأمريكي والمقرب من ترامب جو ويلسن، يوم الاثنين، أن إيران تسيطر على الحكم في العراق و"ميليشياتها" تهدد الولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب، سيصلح الوضع، حسب تعبيره.

وقال ويلسن، في تغريدة على موقع أكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "إيران هُزمت في لبنان وسوريا، ولكنها لا تزال تحكم العراق، حيث فشل أوباما وبريت ماكجورك في استراتيجيتهما لتسليم العراق لإيران أثناء الحرب ضد داعش".

وأضاف أن "الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهدد الولايات المتحدة وحلفائها ويجب التعامل معها"، مبيناً أن "ترامب سوف يصلح الوضع".