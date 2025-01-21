2025-01-21 02:54:04 - المصدر: ايشان

عقد الاجتماع الإطار التنسيقي ليلة أمس اجتماعاً، في منزل الشيخ همام حمودي، غاب عنه زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم. وتدوالت أنباء، تفيد بتعليق السيد الحكيم، عضويته داخل الإطار التنسيقي بسبب إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي من منصبه. وغياب السيد الحكيم، عن الاجتماع الأخير، الذي بحث ملفات محلية ودولية، قد يكون مؤشراً لما يُتداول […]

ظهرت المقالة بعد غيابه عن اجتماعهم.. هل علّق الحكيم عضويته داخل الإطار بسبب إقالة محافظ ذي قار؟ أولاً على ايشان.



