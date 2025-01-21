الرئيس الأمريكي يعين ليزا كينا وزيرة للخارجية بالوكالة

2025-01-21 03:00:04 - المصدر: كونا

واشنطن - 20 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الاثنين تعيين السفيرة والمسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية ليزا كينا وزيرة للخارجية بالوكالة في انتظار تثبيت مجلس الشيوخ للوزير المعين ماركو روبيو.وحسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية فإن السفيرة ليزا كينا "محترفة في السلك الدبلوماسي برتبة مستشارة وزيرة وهي تشغل حاليا منصب نائب مساعد الوزير الرئيسي لمكتب الاستخبارات والبحوث".وسبق أن عملت كينا سفيرة للولايات المتحدة في بيرو وقبل ذلك شغلت منصب السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية كما شغلت مناصب بينها المساعدة التنفيذية لوزير الخارجية والمستشارة السياسية في مكتب وزير الدفاع ومديرة شؤون العراق في مجلس الأمن القومي".وسبق أن عملت كينا "رئيسة للقسم السياسي في السفارة الأمريكية في الأردن بالإضافة إلى مهام أخرى في مصر وباكستان وإسواتيني".وتحمل كينا درجة البكالوريوس من كلية ميدلبري ودكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة كونيتيكت وقبل انضمامها إلى الحكومة كانت محامية في القطاع الخاص وسبق أن حصلت كينا على العديد من جوائز وزارة الخارجية وهي تتحدث عدة لغات بينها بالإضافة إلى الإنجليزية والعربية والإسبانية.كما أعلن ترامب في بيان نشره البيت الأبيض أن روبرت ساليسيس سيكون وزير الدفاع بالوكالة بينما سيتولى بنجامين هوفمان منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة وسيكون المحامي جيمس ماكهنري وزيرا للعدل بالوكالة بينما سيقود المسؤول الكبير في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك هذه الوزارة مؤقتا.وسيمارس هؤلاء الوزراء المؤقتون مهامهم في انتظار أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينات الوزراء الذين اختارهم ترامب والذين قد تأخذ الموافقة عليهم بضعة أيام مع استمرار مجلس الشيوخ في العمل على تثبيتهم. (النهاية) ع س ج / ه س ص