الخطة الامنية المخصصة للزيارة الرجبية تدخل حيز التنفيذ في بغداد

2025-01-21 08:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بدخول الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية في مدينة الكاظمية ببغداد، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية باشرت بتطبيق الخطة الأمنية الخاص بالزيارة الرجبية من خلال نشر العناصر الأمنية عند مقتربات المواكب وجميع الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين خط سير الزائرين".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد أي معلومات بوجود قطوعات بالوقت الحالي، وسيتم تقييم الوضع كلما اقترب موعد الزيارة".

وكان قائد عمليات بغداد الفريق ركن وليد خليفة، قد أعلن يوم أمس الاثنين، عن تفاصيل خطة تأمين الزائرين للكاظمية، ضمن "الزيارة الرجبية"، فيما بين أن اليوم الثلاثاء سيشهد بدء انتشار القوات الأمنية على طول طريق الزائرين.

وقال خليفة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة تشمل تأمين طرق الزائرين من الانطلاق من محافظاتهم إلى الكاظمية، وشملت 42 محورا في الكرخ والرصافة".

وأضاف أن "الخطة ستكون سلسة ومرنة ولن تكون هناك قطع للطرق"، متابعا "القيادة نفذت عدة عمليات استباقية بتفتيش عدة مناطق في الكاظمية وبغداد لتأمين الزيارة، كما وجه رئيس اللجنة العليا (وزير الداخلية) بأن يكون للإعلام دور بارز كونها زيارة ستعكس صورة للعالم".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.