رسميا.. مانشستر سيتي يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

2025-01-21 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأكمل نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إجراءات التعاقد مع المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف من نادي لانس الفرنسي بعقد لمدة أربع سنوات وسينضم المدافع الدولي الأوزبكي إلى فريق المدرب بيب غوارديولا خلال النصف الثاني من موسم 2024/25، حيث سيبقى مرتبطا بالنادي حتى الصيف.وبات خوسانوف أول لاعب في تاريخ أوزبكستان يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقد بدأ خوسانوف مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق إنرجيتيك- بي جي يو في بيلاروس، لكنه أصبح لاعبا مهما لفريق لانس منذ انضمامه إليه في صيف عام 2023 وأثبت نفسه كواحد من أفضل المدافعين الشباب.ورغم أنه يبلغ من العمر 20 عاما فقط، فإن المدافع الأوزبكي لديه 18 مباراة دولية مع منتخب بلاده وأسهم في بداية قوية لأوزبكستان في سعيها للتأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم عام 2026.وعبر خوسانوف عن سعادته البالغة بفرصة أن يصبح أول لاعب دولي أوزبكي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى ملعب "الاتحاد".المصدر :روسيا اليوم