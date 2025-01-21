2025-01-21 08:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 83 سنتا بما يعادل 1.06% ليصل الى 77.60 دولاراً، فيما انخفضت أسعار خام المتوسط 83 سنتا بما يعادل 1.02% ليصل الى 80.85 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بعد اعلان الرئيس الامريكي ترامب عن خط لتعزيز إنتاج النفط والغاز في أمريكا وفرض رسوم الجمركية على الواردات النفطية من كندا.

وسجل خام برنت اليوم 80.24 دولارا بانخفاض بلغ سنت أو ما يعادل 0.02% وانخفض خام تكساس الأمريكي 1.14 دولار الى 76.74 دولارا.