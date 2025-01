استشهاد ضابط وإصابة 5 منتسبين خلال اشتباكات مع مطلوب في النجف الأشرف

2025-01-21 10:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف الاشرف / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد ضابط وإصابة 5 منتسبين خلال اشتباكات مع مطلوب في محافظة النجف الأشرف. وقال المصدر، إن “اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية وأحد المطلوبين بحرق السيارات في النجف الأشرف”.أضاف، أن “الاشتباكات اسفرت عن استشهاد ضابط برتبة رائد وإصابة 5 منتسبين”.

