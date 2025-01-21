اليوم .. الكرخ يقابل الكهرباء في دوري السلة للمحترفين

2025-01-21 10:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة السلة بمواجهة مرتقبة تجمع الكرخ والكهرباء في قاعة الشعب.ويسعى الفريقان إلى تعويض خسارتيهما في الجولة السابقة، ما يضفي على اللقاء طابعاً تنافسياً مميزاً.يدخل فريق الكهرباء المباراة وهو في المركز التاسع، بأداء متذبذب خلال الموسم الحالي، فقد اكتفى بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط مقابل (12) خسارة من أصل (15) مباراة، مما يجعل هذه المواجهة فرصة ثمينة للهروب من المراكز المتأخرة وتحسين صورته أمام جمهوره.في المقابل، يطمح الكرخ، صاحب المركز السادس، إلى تعزيز موقعه في سلم ترتيب الــدوري، وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الشرطة، والتي قدم فيها أداًء مثيراً وشـهـدت العديد مـن المتغيرات فـي نتائج أشواطها الأربعة ليحسمها أبناء القيثارة بفارق نقطتين.