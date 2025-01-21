قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال

2025-01-21 10:15:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن المدير الفني لنادي برشلونة هانز فليك قائمة فريقه لمواجهة نادي بنفيكا البرتغالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا اليوم الثلاثاء على ملعب "النور" ضمن مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري الأبطال.وشهدت قائمة "البارسا" لمواجهة بنفيكا انضمام أنسو فاتي الذي استبعد مؤخرا من المباريات، تمهيدا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بينما يغيب داني أولمو بسبب الإصابة.وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:حراسة المرمى: إيناكي بينا - تشيزني - دييغو كوشين.الدفاع: كوبارسي - أراوخو - كريستنسين - كوندي - إريك غارسيا - جيرارد مارتين - هيكتور فورتالوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - غافي - بيدري - بابلو توري - فرانكي دي يونغ.الهجوم: باو فيكتور - لامين جمال - أنسو فاتي - رافينيا - فيران توريس - ليفاندوفسكي.المصدر:روسيا اليوم