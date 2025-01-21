الإطاحة بإرهابي من الانبار في بغداد

2025-01-21 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

أعلنت المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن الإطاحة بإرهابي ينتمي إلى عصابات داعش بعملية رصد وملاحقة في بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "فريقا من مديرية التحقيقات في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد تمكن من اعتقال إرهابي داعشي بعملية ملاحقة من الانبار الى بغداد".

وأضافت أن "عملية الاعتقال تمت بعد رصد وملاحقة وبجهد أمني كبير في محافظة الانبار، واستمرت حتى توجهه الى بغداد لتتم الإطاحة به هناك".

وأوضحت أن "تلك العملية جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص واجراء اللازم، فيما تتواصل التحقيقات مع المعتقل"، مبينة أن "الإرهابي كان ينشط فيما يسمى ولاية الانبار التابعة لداعش وعمل على تنشيط عدد من الخلايا النائمة وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية على القوات الأمنية".