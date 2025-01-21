النجف.. استشهاد وإصابة أربعة منتسبين أثناء محاولة اعتقال "مطلوب"

2025-01-21 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

استشهد ضابطين وأصيب اخرين بحروح من منتسبي شرطة النجف، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، اثناء مطاردتهم مطلوب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تابعته "بغداد اليوم"، ان "عملية استشهاد المنتسبين جاءت بعد ورود معلومات تفيد بمكان تواجد متهم مطلوب لاشعاله النار في سيارات المواطنين في المدينة".

وأضاف البيان، انه "جرى على الفور نصب الكمائن ومتابعته والقبض عليه فورا من قبل دوريات الشرطة، بعد عمليات تبادل اطلاق النار بين الطرفين".

وأفاد البيان، ان " العملية اسفرت عن استشهاد الرائد مروان تكليف جاسم والشرطي بصفة عقد رحيم حاتم رحيم بالإضافة إلى إصابة ضابط برتبة ملازم ومفوض ".

وخلص البيان بالقول، ان "المتهم جرى تسليمه للعدالة لينال جزاءه العادل"، مؤكدا ان "الجهود الأمنية مستمرة في محافظة النجف لملاحقة الجريمة والقصاص لمن تسول نفسه العبث والمساس بأمن المواطنين".







