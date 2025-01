2025-01-21 10:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، باختراق كتلة هوائية شديدة البرودة أجواء العراق وتشكل موجات الانجماد بشماله وغربه.

