رئيس الوزراء: سنباشر بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر

2025-01-21 10:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستباشر بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر.

وقال رئيس الوزراء في اتصال هاتفي عبر برنامج الوطن والناس على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): "سنباشر بالعمل على تطوير البنى التحتية في مدينة الصدر".

واشار الى أن المتقاعدين من ضمن الفئات المشمولة بتوزيع الأراضي، كما تعهد رئيس الوزراء بحل مشكلات المواطنين خلال تواصله معهم في البرنامج.