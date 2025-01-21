2025-01-21 10:27:04 - المصدر: ايشان

رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه أمس الاثنين. وقال النشطاء الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري: “رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة […]

ظهرت المقالة أول دعوى قضائية ضد ترامب في منصبه كرئيس للولايات المتحدة أولاً على ايشان.



