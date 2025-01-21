ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لسياسات ترامب

2025-01-21 10:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، بينما تقيّم الأسواق التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% إلى 2728.19 دولاراً للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.10% لتصل إلى 2746 دولاراً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 30.34 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 933.25 دولاراً، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 936.95 دولاراً.

المصدر: وكالات