مجلس ذي قار يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجريف البساتين وتجاوزات المناطق الخضراء

2025-01-21 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، أن دائرة البيئة في المحافظة تتابع باستمرار نسب التلوث في المصادر الجوية والمائية. وأكد أن اجتماعا عُقد أمس مع دائرتي البيئة والزراعة تناول ظاهرة تجريف البساتين في المناطق الزراعية، والتي...

