ذي قار تخطط لمشاريع مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

2025-01-21

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط والتنمية، المهندس رزاق العلي، أن الحكومة المحلية في ذي قار رسمت خلال عام 2024 خططًا تنموية طويلة المدى وأسسًا لمشاريع مستقبلية مستدامة تعتمد على التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تمثل مستقبل المحافظة. وأوضح العلي، في حديثه لبرنامج الناصرية...

