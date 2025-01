المعاون الفني: مشاريع التشجير قادمة بعد إنهاء البنى التحتية في الناصرية

2025-01-21 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، المهندس حسن دعدوش، أن التشجير والمساحات الخضراء في المحافظة تُعد أولوية هامة، لكنها تأتي بعد إنجاز مشاريع البنى التحتية الضرورية مثل مد أنابيب المجاري، وتبديل كيبلات الكهرباء، ومد الكيبل الضوئي، وأنابيب المياه. وأوضح دعدوش، خلال استضافته في برنامج هموم الناس،...

