السوداني يهنئ ترامب ويتطلع لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع امريكا

2025-01-21 11:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للبلاد.

وأشار السوداني في البرقية إلى "تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين"، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.

وأشار الى أن الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة".

وأدى دونالد ترامب، أمس الاثنين اليمين رئيسا للولايات المتحدة في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، وبذلك أصبح الرئيس الأميركي الـ47.