2025-01-21 11:25:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – امنة السلاميأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 250 باصاً و11 قطاراً للمشاركة في زيارة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل وضعت خطة خدمية خاصة بعملية تفويج الزائرين من والى مدينة الكاظمية المقدسة داخل القطوعات وخارجها في ذكرى إحياء شهادة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)"، لافتا الى أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه تشكيلات الوزارة المعنية بالمشاركة في خدمة زائري الإمام الكاظم (ع) والدخول فعليا في تنفيذها خدمة للزائرين الكرام".وأضاف أن "وزارة النقل وتشكيلاتها الفاعلة لها دور اساس في عملية نقل وتفويج الزائرين، حيث اشتركت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود من 200 إلى 250 باصاً توزعت في محاور (جامع النداء-ساحة الدلال) وتعزز محور (الحرية-ساحة عدن) ب 50 باصاً وبالعكس ومحور (العلاوي-ساحة عدن) 100 باص، مع وجود مفارز فنية مرافقة لصيانة الباصات في الحالات الطارئة ، فضلا عن زيادة اعداد الباصات وزجها للخدمة في ذروة زخم الزائرين".وتابع ان "الشركة العامة للنقل الخاص تشارك بـ (25) الف مركبة للنقل الخاص توزعت في المرائب لخدمة الزائرين القادمين والمغادرين من المحافظات، فيما تشارك الشركة العامة لسكك الحديد بـ(11) قطارا قابلاً للزيادة في ايام ذروة الزيارة، ففي محور(محطة بغداد -ساحةعدن) وفرت ثلاثة قطارات، فيما محور(ام الطبول-ساحة عدن) قطارين مع عربات سياحية، فضلا عن تسيير قطارات (بغداد- بصرة) طيلة ايام الزيارة وبعدها"، مبينا أن "غرفة عمليات النقل التي يرأسها وكيل الوزارة الإداري حازم راضي، لديها تنسيق حول الخطة الخاصة بخدمة زائري الامام الكاظم (عليه السلام ) في الخامس والعشرين من شهر رجب بذكرى استشهاده مع عدد من الجهات المعنية".وبين أن "وزارة النقل لها دور فعال في عملية التفويج والتفويج العكسي من خلال مشاركة اساطيلها جوا وبرا وعبر قطاراتها سواء للزيارات الدينية او المناسبات الوطنية خدمة لعراقنا الحبيب".