اليوم ..الناصرية يلاقي الفهد في ممتاز الكرة

2025-01-21 11:25:22 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراة واحدة في ملعب سوق الشيوخ تجمع أصحاب الأرض الناصرية مع ضيفه الفهد القادم من محافظة الأنبار.وأوضح المشرف على كرة الناصرية أحمد مكطوف في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"جميع لاعبيه في قمة مستواهم الفني على الرغم من الضائقة المالية التي يمر بها النادي .واوضح ان " جمهور النادي حرص على متابعة الفريق بشكل يومي خلال وحداتهم التدريبية وسيكون تواجدهم دافعا معنويا كبيرا على تقديم مباراة تليق بسمعة الناصرية".وطالب بضرورة الإفادة من عاملي الارض والجمهور في لقاء اليوم ، لاسيما ان المدرب حيدر عبودي استطاع خلال فترة قصيرة من معرفة قدرات لاعبيه وتوظيفهم بالشكل الصحيح .