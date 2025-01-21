2025-01-21 11:25:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء في برقيته حسب البيان، إلى تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً.

وبين السوداني أن الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.