رئيس الوزراء يستقبل الوجبة الأولى من الأطباء العراقيين المغتربين المتطوعين لمساندة ودعم القطاع الصحي

2025-01-21 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الوجبة الأولى من الأطباء العراقيين المغتربين المتطوعين لمساندة ودعم القطاع الصحي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الوجبة الأولى من الأطباء العراقيين المغتربين المتطوعين لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق".