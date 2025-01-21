أسعار الدولار في بورصة وأسواق بغداد

2025-01-21 11:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الصرف، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، استقرارا قرابة 150 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار امريكي.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر صرف الدولار الأمريكي سجل 150 ألف دينار عراقي و900 دينار مقابل كل 100 دولار في التعاملات الصباحية بالبورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد".

يشار الى ان اسعار صرف الدولار الأمريكي سجلت خلال الأيام القليلة الماضية استقرارًا بالأسعار عند 150 ألف دينار عراقي للبيع وتراوحت أسعار الشراء بين 149 و 148 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.











