2025-01-21 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل الوجبة الأولى من الأطباء العراقيين المغتربين المتطوعين لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق.

The post السوداني يستقبل الوجبة الأولى من الأطباء العراقيين المغتربين المتطوعين لدعم القطاع الصحي first appeared on Observer Iraq.