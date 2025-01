"تعثر البرلمان العراقي".. خلافات وغيابات تعطل التشريعات المهمة

2025-01-21 11:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةتبدو الطموحات المتعلقة برئاسة المشهداني لمجلس النواب في تراجع مستمر، بعد أن أمل البعض أن يكون انتخابه علاجًا لحالة الشلل التي أصابت البرلمان إثر قرار المحكمة الاتحادية في أواخر 2023 بإقالة محمد الحلبوسي في قضية التزوير الشهيرة. فقد أخفق النواب في اتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة، رغم طرحها كحل منذ أكثر من عام، ليبقى البرلمان […]

