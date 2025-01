مدير الأنواء الجوية: أمطار متوقعة الأسبوع المقبل في ذي قار

2025-01-21 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية؛ قال مدير دائرة الأنواء الجوية في ذي قار، أحمد كريم، خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، أن الأجواء في المحافظة ستشهد برودة خلال ساعات الصباح ومناخا معتدلا وقت الظهيرة، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 إلى 5 درجات مئوية، فيما ستتراوح العظمى بين 18 إلى 20 درجة...

