2025-01-21 12:00:04 - المصدر: ايشان

وجه المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة لتفادي ما وصفه بـ”الاحتكاكات وسوء الفهم”. وقال إدرعي: “بناء على الاتفاق تبقى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر”. […]

ظهرت المقالة قواته منتشرة.. جيش الكيان يقيد حركة أهالي غزة ويحذرهم من “التعرض للخطر” أولاً على ايشان.



