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قواته منتشرة.. جيش الكيان يقيد حركة أهالي غزة ويحذرهم من “التعرض للخطر”

قواته منتشرة.. جيش الكيان يقيد حركة أهالي غزة ويحذرهم من “التعرض للخطر”
قواته منتشرة.. جيش الكيان يقيد حركة أهالي غزة ويحذرهم من “التعرض للخطر”
2025-01-21 12:00:04 - المصدر: ايشان

  وجه المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أفيخاي أدرعي،  اليوم الثلاثاء بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة لتفادي ما وصفه بـ”الاحتكاكات وسوء الفهم”. وقال إدرعي: “بناء على الاتفاق تبقى قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر”. […]

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قواته منتشرة.. جيش الكيان يقيد حركة أهالي غزة ويحذرهم من “التعرض للخطر”

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