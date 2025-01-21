2025-01-21 12:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال جميع التحضيرات والتأهب لزيارة 25 من شهر رجب ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم “عليه السلام”، مؤكدة أن الخطة الخدمية والتنظيمية دخلت حيز التنفيذ. وقالت الأمانة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الخطة الخدمية والتنظيمية دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم الثلاثاء، حيث تم استكمال […]

ظهرت المقالة العتبة الكاظمية: الخطة الخدمية والتنظيمية للزيارة الرجبية في بغداد تدخل حيز التنفيذ أولاً على ايشان.



