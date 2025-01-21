ارتفاع صادرات النفط العراقي في 2024.. ودولتان تستحوذان على 60%

2025-01-21 12:00:05 - المصدر: الطاقة

ارتفع متوسط صادرات النفط العراقي في 2024، بمقدار 90 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مع استحواذ دولتين على أكثر من نصف الشحنات المصدّرة للسوق العالمية. وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرًا ارتفع إلى 3.64 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 3.55 مليون برميل …

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